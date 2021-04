Vorwurf der Weitergabe vertraulicher Bankinfos

Konkret geht es um 21 Geldbehebungen „in letzter Minute“. Die kurz vor dem Ende der Bank am 14. Juli 2020 überwiesenen 2,8 Millionen € hatte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Tag danach storniert. „Aufgrund von Auffälligkeiten“, wie die ÖVP sagt. „Wen hat der Landeshauptmann informiert?“, will Christian Sagartz, Obmann der ÖVP Burgenland, wissen: „Wir fragen für 13.500 geschädigte Kunden nach.“