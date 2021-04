ÖVP fordert: Doskozil soll Telefondaten offenlegen

Die ÖVP sieht in der Pleite der Commerzialbank Mattersburg einen „lupenreinen SPÖ-Skandal“. Sie fordert den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf, seine Telefonprotokolle vom 14. Juli 2020 offenzulegen, dem Tag der Pleite der Bank. Doskozil habe dies angekündigt, bisher aber nicht umgesetzt, kritisierte der burgenländische Volkspartei-Geschäftsführer Patrik Fazekas am Samstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Kritik bekam auch die Wiener SPÖ ab.