„Nicht smart, mit dem Smartphone zu Bett zu gehen“

Ein Großteil des emittierten Lichts von Smartphone- oder Tablet-Displays entfällt auf kurzwellige, blaue Bereiche. In vielen Studien wurde bereits nachgewiesen, dass dieses Lichtspektrum das Einschlafen erschwert, weil es die Produktion des Schlafhormons Melatonin hemmt. Der Schlaf-Wach-Rhythmus verschiebt sich, was in Folge kognitive Leistungen wie die Aufmerksamkeit beeinflusst. Schlafforscher der Universität Salzburg zeigen nun in einer Studie, dass Blaulichtfilter auf Mobilgeräten die negativen Effekte auf den Schlaf zumindest teilweise abschwächen können.