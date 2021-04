„Dark Alliance“ im spektakulären Bosskampf-Trailer

Im Juni erscheint mit „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ ein interessantes Action-Rollenspiel in der Welt von „Baldur‘s Gate“ für PC, PS4 und Xbox One. Im neuen Trailer zeigen die Entwickler einen spektakulären Bosskampf, in dem man sich dem beißenden fliegenden Auge Hagedorn stellt - und der könnte bei manch einem die Vorfreude auf das am 22. Juni erscheinende Action-RPG noch einmal anheizen.