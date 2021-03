YouTube-Videos verrieten kochenden Mafia-Boss

Weiterer Mafia-Boss in Portugal verhaftet

Ebenfalls am Montag ins Netz ging der Lissaboner Polizei im Auftrag der italienischen Justiz der ‘Ndrangheta-Boss Francesco Pelle, der wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war. Er war seit Juni 2019 auf der Flucht. Pelle wurde in einem Krankenhaus in Benfica festgenommen. Er gehört dem Clan Pelle-Vottari-Romeo an, der wegen des mafiösen Massakers in Duisburg am 15. August 2007 international bekannt wurde. Sechs Mitglieder des Clans wurden vor einem italienischen Restaurant in Duisburg erschossen.