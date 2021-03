„Monster Hunter Rise“: Eine motivierende Viecherei

In puncto Story war die „Monster Hunter“-Reihe noch nie wegweisend, der neueste Ableger macht da keine Ausnahme. Der Spieler wird in einem japanisch inspirierten Dörfchen in die glorreiche Jägergilde aufgenommen und fortan mit allerlei Quests versorgt, die im Wesentlichen aber alle nicht viel mehr als ein Vorwand sind, Jagd auf immer größer und gefährlicher werdende Monster zu machen - mehr Alibi denn Handlung.