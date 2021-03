Mehr Unfälle in der Krise

Fast die Hälfte der Unfallfolgen bei den Kids betraf Beine und Füße, 31% Arme und Hände, 13 % den Kopf und 8 % den Körperstamm, so Experten vom Verein „Große schützen Kleine“. Die Zahlen wurden an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz erhoben. „Das Springen von mehreren Personen gleichzeitig ist wegen der Kollisionsgefahr, v. a. aber aufgrund des Federeffektes die Hauptverletzungsursache. Knochen, Gelenke und Bänder von Kindern halten diesen massiven Belastungen oft nicht stand“, so der Kinderchirurg Prof. Dr. Holger Till, Präsident des Vereins. Sprösslinge bis sieben Jahre verunglücken übrigens hauptsächlich beim „normalen Springen“ (ohne Saltoversuch) sowie durch den Absturz beim Heraussteigen aus dem Trampolin. Jene zwischen neun und elf Jahren hingegen zu 15 % bei einem Saltoversuch. Des Weiteren findet sich der Sprung auf einen Gegenstand am Trampolin (meist einen Ball) sowie gegen Gebäudeteile oder Äste unter den Hauptunfallursachen bei älteren Kids.