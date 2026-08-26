Kämpfer angeworben? PKK-Sympathisant vor Gericht

Großer Geldbetrag gesammelt

Der Mann soll sowohl in Vorarlberg als auch in Russland Spendengelder für die PKK eingezogen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kamen auf diese Weise mindestens 100.000 Euro zusammen. Dieses Geld floss der Anklage zufolge direkt an die Terrororganisation weiter. Weiters wird dem Mann vorgeworfen, die PKK in den sozialen Medien offensiv beworben haben. Mit Fotos und hymnischen Kommentaren habe er ein positives Bild der Organisation vermittelt.