„I‘m a Mac“: Justin Long spottet jetzt über Apple

„Hallo, ich bin ...“, beginnt Long in gewohnter Manier der „I‘m a Mac“-Werbungen, für die er von 2006 bis 2010 vor der Kamera stand, lenkt dann aber ein: „Justin, nur eine reale Person, die einen echten Vergleich zwischen Mac und PC zieht.“ „Justin gets real“ nennt Intel seine neue Serie an Werbespots mit dem inzwischen 42-Jährigen dann auch.