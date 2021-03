Neukaledonien meldet erste Corona-Infektionen

Im lange Zeit vom Coronavirus verschonten französischen Überseegebiet Neukaledonien sind neun Infektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. Neukaledoniens Präsident Thierry Santa kündigte am Sonntag einen zweiwöchigen Lockdown an, der am Montagabend in Kraft treten soll. Ziel sei es, die „Übertragung des Virus zu unterbrechen, solange noch Zeit dafür ist“, sagte Santa vor Journalisten.