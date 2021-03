Batteriebrände bei Hyundai: Suche nach Schuldigem

Hochsensibles Thema

Der erste Massenaustausch dieser Art wirft nicht nur ein Schlaglicht darauf, wie der Batteriehersteller und der Autobauer mit solchen Problemen umgehen. Da die Elektromobilität erst in den Anfängen steckt, wird der Fall auch weltweit in der Industrie genau beobachtet. Das Thema ist hochsensibel. Vor einigen Jahren sorgten Unfälle mit E-Autos von Tesla für Aufsehen, weil dabei Akkus in Brand gerieten und Menschen zu Tode kamen. Das führte aber nicht zu einem vergleichbaren Rückruf wie jetzt bei Hyundai. LG Chem gehört zu den großen Batteriezellherstellern und beliefert weltweit viele Autobauer, darunter auch Volkswagen.