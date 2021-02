Brandgefahr: Hyundai ersetzt 82.000 E-Auto-Akkus

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai will weltweit wegen potenzieller Brandgefahr die Batteriesysteme in 82.000 Elektrofahrzeugen aus eigener Produktion ersetzen. Die Rückholaktion werde etwa eine Billion Won (rund 740 Millionen Euro) kosten, teilte der Automobilkonzern am Mittwoch mit. Zusammen mit der kleineren Schwester Kia ist Hyundai der fünftgrößte Autobauer der Welt. Betroffen sind etwa 76.000 SUVs des Modells Kona EV, der Ioniq Elektro und einige hundert E-Stadtbusse.