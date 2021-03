Indiens Regierung will Tesla ins Land locken

Indien will dem US-Elektroautobauer Tesla so hohe Anreize bieten, dass er seine Autos dort kostengünstiger bauen kann als irgendwo sonst auf der Welt. „Wir werden das zusichern“, sagte Verkehrsminister Nitin Gadkari. „Die Regierung wird sicherstellen, dass die Produktionskosten für Tesla weltweit die niedrigsten sein werden, sogar im Vergleich zu China - wenn sie mit dem Bau von Autos in Indien beginnen.“