Senior 7-mal betrunken und ohne Schein erwischt

So sieht die Gesetzeslage aus

Wer den Alkomat-Test grundlos – sprich, ohne dass medizinische Gründe vorliegen – verweigert, macht sich strafbar. Und zwar auch dann, wenn die ärztliche Untersuchung dann keine Alkoholbeeinträchtigung ergibt. Die Behörde geht nämlich bei Verweigerern vom höchsten Alkoholisierungsgrad aus. Damit winkt dem Lenker dieselbe Strafe, als wenn er über 1,6 Promille Alkoholgehalt im Blut gehabt hätte. Es droht eine Geldstrafe zwischen 1600 und 5900 Euro. Außerdem ist man den Führerschein für mindestens sechs Monate los. Nachschulungen, ein amtsärztliches Gutachten und eine verkehrspsychologische Stellungnahme stehen dem ertappten Sünder ebenfalls bevor.