Warum Laimer und Co. mit einem Kakadu feiern

Der Vogel nimmt bei den Feierlichkeiten der Münchner – die kurz zuvor mit einem 4:2-Erfolg gegen Stuttgart ihren 35. Meistertitel fixiert hatten – eine prominente Rolle ein. Nicht nur, dass die Spieler die Kakadu-Figur nach Abpfiff auf den Rasen holten und sie stolz den Fans präsentierten – auch auf den Meistertrikots der Münchner ist der Vogel groß abgebildet.