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Warum Laimer und Co. mit einem Kakadu feiern

Deutsche Bundesliga
20.04.2026 06:09
Der Kakadu nahm bei den Feierlichkeiten eine prominente Rolle ein.
Der Kakadu nahm bei den Feierlichkeiten eine prominente Rolle ein.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER, Screenshot/Instagram_leon_goretzka)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Bayern feiern ihren 35. Meistertitel und ein Kakadu nimmt dabei eine prominente Rolle ein. Nicht nur auf den Meistershirts der Münchner ist der Vogel abgebildet – die Spieler haben auch eine Porzellanfigur im Stadion dabei. Doch was steckt dahinter? 

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Auf einem der ersten Partyfotos aus der Bayern-Kabine ist er schon wieder zu sehen! Leon Goretzka und Konrad Laimer sitzen dabei mit einem Sektglas auf ihrem Platz und grinsen in die Kamera. Währenddessen „trinkt“ der Porzellankakadu aus Goretzkas Glas. 

Der Vogel nimmt bei den Feierlichkeiten der Münchner – die kurz zuvor mit einem 4:2-Erfolg gegen Stuttgart ihren 35. Meistertitel fixiert hatten – eine prominente Rolle ein. Nicht nur, dass die Spieler die Kakadu-Figur nach Abpfiff auf den Rasen holten und sie stolz den Fans präsentierten – auch auf den Meistertrikots der Münchner ist der Vogel groß abgebildet. 

Ein besonderer Glücksbringer
Der Kakadu „hält“ dabei sogar die Meisterschale. Was es damit auf sich hat? Wie deutsche Medien berichten, steckt ein Zwischenfall aus dem vergangenen Jahr dahinter. Denn damals feierten die Bayern ihren Meistertitel im Münchner Edel-Lokal „Käfer“, wo sie die Kakadu-Porzellanfigur entdeckt und schließlich einfach mitgenommen hatten. 

Der Restaurantbesitzer reagierte gelassen und schenkte den Kickern die Figur, die daraufhin zum Glücksbringer der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany wurde. Mal sehen, ob er die Bayern auch noch zu Triumphen im Pokal und Champions League führen kann ...

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