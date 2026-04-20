Baufirma wegen Lohnraub und Sozialbetrug im Visier

Höhere Strafen gefordert

Für die Arbeiterkammer ein typischer Fall von Lohn- und Sozialdumping. Durch die kollektivvertragliche Unterentlohnung, nicht ausbezahlte Sonderzahlungen, Urlaubsersatzleistungen sowie Über- und Mehrstunden handelt es sich nicht nur um Lohnraub, sondern auch um Sozialbetrug. „Zum einen bringen solche Firmen hart arbeitende Menschen um ihr Einkommen. Außerdem fehlen die Leistungen bei der Pensionshöhe. Zum anderen schädigen sie ehrliche Unternehmen und prellen den Staat um viel Geld, das bei der angespannten Budgetsituation dringend gebraucht würde“, kritisiert AK-Präsident Gerhard Michalitsch.