Vater und Sohn angefahren: Autofahrer bestreitet

Was ist Sonntagnachmittag auf einem Schutzweg in Innsbruck wirklich passiert? Diese Frage muss die Polizei nach einem Unfall klären. Fakt ist: Ein 37-Jähriger und sein dreijähriger Sohn sind erheblich verletzt. Sie sollen von einem Auto angefahren worden sein. Doch es gibt Widerspruch.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Anichstraße im Stadtzentrum von Innsbruck. Auf Höhe des Hauses mit der Nummer 35 betrat ein 37-Jähriger mit seinem kleinen Sohn den Schutzweg.
Vater und Sohn in die Klinik gebracht
„Als sich die beiden im Bereich der Fahrbahnmitte befanden, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Anprall zwischen einem Pkw und den beiden Fußgängern“, schildert die Polizei, wie sich der Unfall derzeit darstellt. Vater und Sohn wurden erheblich verletzt und mussten in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.
Zeugen des Unfalls gesucht
Der Autofahrer bestreitet, dass es zu einer Kollision mit den Fußgängern gekommen sei. Nun sucht die Polizei Zeugen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können. Sie werden gebeten, sich direkt bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (059133/7591) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.