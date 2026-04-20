Vater und Sohn angefahren: Autofahrer bestreitet

Vater und Sohn in die Klinik gebracht

„Als sich die beiden im Bereich der Fahrbahnmitte befanden, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Anprall zwischen einem Pkw und den beiden Fußgängern“, schildert die Polizei, wie sich der Unfall derzeit darstellt. Vater und Sohn wurden erheblich verletzt und mussten in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.