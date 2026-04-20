Bischofshofen: Endspurt in großer Fußball-Causa

In der großen Fußball-Causa in Bischofshofen kommt es am Donnerstag zur endgültigen Entscheidung über die Nutzung der Infrastruktur. Der Bischofshofen Sportklub 1933 oder der Skiclub Bischofshofen – wer bekommt am Ende den Zuschlag?
Der Showdown rückt immer näher! Am Donnerstag fällt in der Gemeindevertretersitzung in Bischofshofen eine endgültige Entscheidung darüber, wer den Zuschlag für die Nutzung der Fußball-Infrastruktur ab 1. Juli bekommt. Im Rennen: der BSK, der Skiclub und Jetmir Cadari, Ex-1b-Trainer beim Fußballverein. Für den Zuschlag braucht es eine einfache Mehrheit.
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