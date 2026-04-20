Bischofshofen: Endspurt in großer Fußball-Causa

Der Showdown rückt immer näher! Am Donnerstag fällt in der Gemeindevertretersitzung in Bischofshofen eine endgültige Entscheidung darüber, wer den Zuschlag für die Nutzung der Fußball-Infrastruktur ab 1. Juli bekommt. Im Rennen: der BSK, der Skiclub und Jetmir Cadari, Ex-1b-Trainer beim Fußballverein. Für den Zuschlag braucht es eine einfache Mehrheit.