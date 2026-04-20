Brutal! Traditionsverein droht nächster Tiefpunkt

Eine empfindliche Strafe

Bisher allerdings vergeblich – im vergangenen Jahr wurde der erhoffte Aufstieg verpasst und auch in dieser Saison schaut es nicht gut aus. Und nun hat die FIFA auch noch eine Transfersperre gegen Bordeaux verhängt. Diese soll bis einschließlich Sommer 2027 gelten. Der Klub dürfte demnach gleich drei Transferperioden keine neuen Spieler verpflichten und nur auf das bestehende Personal – so es gehalten wird – und eigene Jugendspieler zurückgreifen.