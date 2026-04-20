Rekorde und Emotionen beim Vienna City Marathon

8.600 Marathon-Finisher, 13.000 beim Halbmarathon

In Wien sind die Dimensionen ganz andere. Diesmal hatte man mit 49.400 Anmeldungen für die diversen Bewerbe am Samstag und Sonntag einen Rekord verzeichnet. Eine neue Höchstmarke an Marathon-Finishern gab es aber nicht. Bei mit 13.000 gleichbleibend vielen Nennungen gab es mit 8.600 Zielankünften deutlich weniger als im Vorjahr mit 9.300. Das lag auch an den warmen Temperaturen, die viele Läufer zur Aufgabe oder zur Streckenhälfte zum frühzeitigen Abzweigen ins Halbmarathonziel veranlassten. Im Halbmarathon wurden 13.000 Finisher gezählt. Glück hatten die Veranstalter mit der anrollenden Regenfront, die, von starken Windböen begleitet, erst am Nachmittag eintraf.