Rapid-Coach Hoff Thorup verärgert: „Die haben …“

Hartberg indes ist zur Meistergruppen-Halbzeit noch sieglos. Die fünftplatzierte Wiener Austria hat drei Punkte mehr. „Wir nehmen den Punkt mit. Es zeigt sich trotzdem Woche für Woche, dass wir gegen alle gewinnen können“, meinte Lukas Spendlhofer, der Torschütze des sehenswerten 1:0. „Es war eine geile Partie, in der mehr drin war.“ Einen großen Aufreger gab es auch: Dass Andreas Weimann für ein Einsteigen mit offener Sohle mit Gelb davonkam, brachte Manfred Schmid dermaßen auf die Palme, dass Julian Weinberger ihm Rot zeigte. Der Trainer fehlt nun in Wien am Mittwoch in der Coachingzone.