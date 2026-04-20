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„Das ist hart!“

Rapid-Coach Hoff Thorup verärgert: „Die haben …“

Bundesliga
20.04.2026 06:42
Zwiegespaltene Gefühlslage bei Rapid nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge.
Zwiegespaltene Gefühlslage bei Rapid nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwiegespaltene Gefühlslage bei Rapid nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge. Vier Punkte fehlen Grün-Weiß bereits auf Sturm. Schlusslicht Hartberg erwies sich als der erwartet unangenehme Gegner (2:2) und ging zudem zweimal nach Eckbällen in Führung. Das Abwehrverhalten sorgte dabei bei Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup für Ärger.

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„Ein tief stehender Block ist immer schwer zu bespielen. Ich glaube, wir haben es ordentlich gemacht mit vielen Flanken in die Box“, sagte Matthias Seidl. Von einem stotternden Motor wollte der Rapid-Kapitän wenig wissen. „Jedes Spiel im oberen Play-off ist sehr eng. Man gewinnt die Spiele nicht einfach so.“

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Abwehrverhalten ärgert Trainer
Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup musste erneut ein schwaches Abwehrverhalten bei Standardsituationen tadeln. „Die haben zwei Möglichkeiten im Spiel, zwei Eckbälle, das ist hart“, sagte der Däne, der viel brotlose Dominanz seiner Mannschaft sah. „Wir spielen ja bald wieder gegeneinander und müssen sicherstellen, dass wir diese Spielkontrolle in einen Sieg ummünzen.“

Hartberg indes ist zur Meistergruppen-Halbzeit noch sieglos. Die fünftplatzierte Wiener Austria hat drei Punkte mehr. „Wir nehmen den Punkt mit. Es zeigt sich trotzdem Woche für Woche, dass wir gegen alle gewinnen können“, meinte Lukas Spendlhofer, der Torschütze des sehenswerten 1:0. „Es war eine geile Partie, in der mehr drin war.“ Einen großen Aufreger gab es auch: Dass Andreas Weimann für ein Einsteigen mit offener Sohle mit Gelb davonkam, brachte Manfred Schmid dermaßen auf die Palme, dass Julian Weinberger ihm Rot zeigte. Der Trainer fehlt nun in Wien am Mittwoch in der Coachingzone.

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