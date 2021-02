„Spricht Herzen an“: Vatikan startet Internetradio

„Spricht die Herzen an“

Insgesamt sendet Radio Vatikan weltweit in 41 Sprachen. „Das Radio ist ein Medium, das es geschafft hat, sich im Lauf der Zeit zu wandeln, ohne jemals seinen Wert und seinen Charme zu verlieren“, erklärte Ruffini zum Start des Webradio-Angebots. Radio habe „diese schöne Eigenschaft, dass es die Herzen anspricht“, fügte er an und erinnerte an die Bedeutung, sich auf die Stimme, die man aus den Lautsprechern hört, zu konzentrieren.