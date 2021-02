Zivilschutzverband gibt Tipps für den Blackout

Blackout vor einem Monat nur knapp abgewendet

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sagte, vor knapp einem Monat sei man haarscharf an einem europäischen Blackout vorbeigeschrammt. „Das müssen wir uns bewusst machen für den Fall des Falles, der hoffentlich nie eintritt, da kann jeder etwas beitragen“, sprach Schützenhöfer die Vorsorge an. Sogenannte Sicherheitsinseln, die auch in Krisen und ohne Energie von außen funktionierten, analog jener des Bundesheeres, seien in größeren Gemeindegebilden vorgesehen, sagte der Landeshauptmann.