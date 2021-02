Darum landen alte Handys häufig in der Schublade

Es gibt sie wohl in den meisten Haushalten - die ausrangierten Elektrogeräte, die in Schubladen, Schränken und Abstellräumen ihre letzte Ruhe gefunden haben. Am Institut für Abfallwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien geht man nun in einer aktuellen Umfrage der Frage nach, warum die alten Föns, Handys oder Handmixer nicht in den Wiederverwendungs- oder Verwertungskreislauf gelangen - und welche Menge an Rohstoffen damit ungenutzt bleibt.