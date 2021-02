Lokale wieder offen: Italiener stürmen Restaurants

Die Gesundheitsbehörden reagierten auf den Massenandrang in den Stadtzentren des Landes - wie schon Mitte Dezember 2020 - mit Sorge. In mehreren Metropolen wie Mailand, Rom und Turin drängten sich Menschen in den Shoppingmeilen. Im Mailänder Lokalviertel Navigli versammelten sich zahllose Jugendliche, sonnenhungrige Neapolitaner flanierten am Meer. Auf Sizilien nutzten viele die Temperaturen um die 28 Grad und strömten ohne Masken zum Strand.