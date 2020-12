Russische Rakete brachte OneWeb-Satelliten ins All

Der europäische Raketenbetreiber Arianespace hat weitere Satelliten zur besseren Internetversorgung auf der Erde ins All geschickt. Am Freitagabend (Ortszeit) hob eine russische Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Wostotschny im äußersten Osten des Landes ab, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte. An Bord waren 36 Satelliten des britischen Kommunikationsunternehmens OneWeb.