Forscher saugt Daten aus PCs ohne Netzwerkkarte ab

LEDs, Festplatten, Lüfter und Lautsprecher als Wanzen

Der IT-Sicherheitsforscher beschäftigt sich seit Jahren mit Angriffen auf Computer, die bewusst nicht in ein Netzwerk eingegliedert werden. Er hat dabei Dutzende Tricks entdeckt, die auch aus einem Agenten-Thriller stammen könnten. So hat Guri auch schon die Signal-LED an Rechnern, die über die Festplattenauslastung informiert, zum Morsesender gemacht, Festplatten und CPU-Lüfter dazu gebracht, Daten mit akustischen Signalen an Dritte zu senden und an hochsensible Systeme angeschlossene Lautsprecher in Wanzen verwandelt.