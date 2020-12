Kurz auf CNN über Terror, Brexit und Corona

Auch in Österreich arbeite man an „notwendigen Schritten“, erklärte Kurz. Es sei von besonderer Bedeutung, dass man ausländische Terroristen länger in Gewahrsam halten oder elektronisch überwachen könnte, „weil all diese ausländischen Terroristen, die in der USA oder der EU leben, tickende Zeitbomben sein können“. Er betonte jedoch: „Dies ist kein Kampf zwischen Christen und Muslimen.“