Terror in Wien: U-Kommission nimmt Arbeit auf

Erste Ergebnisse in vier Wochen erwartet

Eingesetzt wird die Untersuchungskommission per Umlaufbeschluss durch den Ministerrat. Gewünscht ist eine Prozessanalyse der sicherheitsbehördlichen, justiziellen und nachrichtendienstlichen Reaktionen in- und ausländischer Behörden im Zusammenhang mit dem Anschlag.