Missbrauchsbilder Minderjähriger gehortet

Ganze 15 Jahre dauerte es, bis das Bundeskriminalamt einem 55-jährigen Mann auf die Spur kam. Was folgte, war ein Prozess, der selbst den Angeklagten sichtlich bewegte. Dankbar und erleichtert sei er, dass die Ermittler diesem „dunklen Kapitel in meinem Leben“ ein Ende gesetzt haben, meinte er vor Gericht. Gemäß Anklage hatte der bislang unbescholtene Arbeiter über Jahre hinweg Foto- und Videomaterial gesammelt. Zwischen 2010 und November 2025 sollen sich mindestens 152 Dateien mit Darstellungen nackter unmündiger Mädchen und Buben auf seinen privaten Geräten befunden haben.