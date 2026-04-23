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Aus Langeweile

Missbrauchsbilder Minderjähriger gehortet

Vorarlberg
23.04.2026 19:00
Der Angeklagte fasste acht Monate bedingte Haft und eine hohe Geldstrafe aus.
Der Angeklagte fasste acht Monate bedingte Haft und eine hohe Geldstrafe aus.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein 55-jähriger Vorarlberger musste sich am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch verantworten. Der Mann hatte jahrelang Fotos und Videos nackter Minderjähriger auf Datenträgern gehortet.

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Ganze 15 Jahre dauerte es, bis das Bundeskriminalamt einem 55-jährigen Mann auf die Spur kam. Was folgte, war ein Prozess, der selbst den Angeklagten sichtlich bewegte. Dankbar und erleichtert sei er, dass die Ermittler diesem „dunklen Kapitel in meinem Leben“ ein Ende gesetzt haben, meinte er vor Gericht. Gemäß Anklage hatte der bislang unbescholtene Arbeiter über Jahre hinweg Foto- und Videomaterial gesammelt. Zwischen 2010 und November 2025 sollen sich mindestens 152 Dateien mit Darstellungen nackter unmündiger Mädchen und Buben auf seinen privaten Geräten befunden haben.

Erleichterung nach Aufarbeitung
Vor Gericht legte der Mann ein umfassendes Geständnis ab – ohne Umschweife, ohne Relativierung. Die Frage nach dem Warum beantwortete er nüchtern: „Mir war langweilig.“ Zunächst habe er Bilder konsumiert, später gezielt nach weiteren Inhalten gesucht und schließlich begonnen, diese zu sammeln. Es sei für ihn ein „Zeitvertreib“ gewesen.

Die Verteidigung betonte die vollständige Kooperation ihres Mandanten. Von Beginn an habe er mit den Behörden zusammengearbeitet, die Aufarbeitung habe für ihn sogar eine spürbare Erleichterung bedeutet. Nach der Hausdurchsuchung übergab er laut Verteidiger „von sich aus eine Speicherkarte“ mit belastendem Material.

Richterin Franziska Klammer sprach schließlich das Urteil: acht Monate bedingte Haft sowie eine Geldstrafe von 9120 Euro wegen Besitzes von bildlich sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial. Mildernd wirkten Geständnis und Unbescholtenheit, erschwerend hingegen der lange Tatzeitraum und die große Datenmenge. Möglich gewesen wären bis zu fünf Jahre Haft – doch das Urteil ist aber bereits rechtskräftig.

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