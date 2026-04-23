Mit vier Promille Drohmails an die Kripo geschickt

Keine Erklärung, warum ausgerechnet Vorarlberg

Völlig betrunken verschickte eine 53-jährige Tirolerin gleich mehrfach Droh- und Falschmeldungen per Mail an das LKA Vorarlberg. Einmal drohte sie, sie werde alle erschießen, in weiteren Nachrichten meinte sie, sie habe bereits ihre Freundin bzw. ihren Mann getötet, oder sie behauptete, sie sei vergewaltigt worden. Alle Angaben stellten sich als frei erfunden heraus.