Toter entpuppt sich als verschollener Nazi-Spammer

Für Jesse James wurde dann auch der gefundene Tote zunächst gehalten. Erst ein DNA-Abgleich drei Jahre nach dem Leichenfund enthüllte, wer es wirklich war. Die Ermittlungen in dem Fall laufen, einfach werden sie aber wohl nicht: Das bewegte Leben des Sohnes jüdischer Eltern, der in die Nazi-Szene abdriftete und dann vom Spam-König zum veganen Jesse James wurde, könnte so einige Feindschaften hervorgebracht haben.