Heißgetränk bei Österreichern immer beliebter

„Tee ist in seiner Vielfalt wirklich unvergleichlich. Wie kein anderes Getränk, bietet er für jeden Tagesmoment, jedes Bedürfnis und jeden Geschmack die passende Sorte. Er stillt unseren Durst, er belebt uns am Morgen, beruhigt in der Hektik des Alltags. Tee tut unserem Körper und Geist gut“, erklärt Stephan Krömer, Präsident des Österreichischen Teeverbandes. Besonders zur kalten und nassen Jahreszeit sind wärmende Teesorten der Renner. Allen voran Ingwer - ob im Beutel oder frisch zubereitet, vermag er nicht nur innerlich anzuheizen, sondern lindert auch Übelkeit, wirkt entzündungshemmend und stärkend.