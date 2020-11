Online-Marktplätze sollen transparenter werden

Deutschlands Justizministerium will Unternehmen wie Amazon und eBay auf ihren Online-Marktplätzen zu „wesentlichen Hinweispflichten“ zwingen. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Referentenentwurf zu einem Gesetz hervor, in dem die künftigen vertraglichen Regelungen festgeschrieben werden. Die Marktplätze sollen demnach verpflichtet werden, „die wesentlichen Kriterien des Rankings von Suchergebnissen und deren Gewichtung offenzulegen“.