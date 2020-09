Handyshop-Betreiber macht Stimmung gegen 5G-Ausbau

Auch 22 Bürgermeister gegen 5G-Ausbau

In der Region gibt es besonders viele 5G-Skeptiker, auch viele Bürgermeister dort sind misstrauisch. Die Chefs von 22 Gemeinden machten kürzlich mit einer Resolution gegen den 5G-Ausbau in ihren Kommunen Schlagzeilen und fühlen sich von den Mobilfunkern nicht ausreichend in den Netzausbau eingebunden. Die Provider erwidern, dass in der Region schon seit dem GSM-Handy Skepsis gegenüber Mobilfunk vorherrsche.