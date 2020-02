Macht 5G krank? Das sagen die Strahlenforscher

Langjährige Studien an Ratten und Mäusen

Hier werden in der „Technology Review“ zwei Studien aus den USA und Europa zitiert. Beide begannen 2005 und wurden 2018 veröffentlicht. Durchgeführt wurden sie in den USA im Auftrag der Gesundheitsbehörde FDA vom National Toxicology Program (NTP), in Europa vom renommierten Ramazzini-Institut in Italien. Bei der Studie in den USA wurden mehrere Generationen Mäuse und Ratten - insgesamt 720 Tiere - Mobilfunkstrahlen ausgesetzt, in Italien hat man den Versuch mit 2448 Ratten durchgeführt.