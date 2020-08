F-16-Pilot verliert Luftkampf-Duell gegen KI klar

Das Duell zwischen Mensch und Maschine stellte den Höhepunkt der sogenannten AlphaDogfightTrials dar, die heuer Corona-bedingt vom 18. bis 20. August virtuell im Simulator ausgetragen wurden. Ziel des von der Wissenschaftsbehörde des Verteidigungsministeriums (DARPA) ins Leben gerufenen Wettbewerbs war es, herauszufinden, „wie die KI-Algorithmen gegeneinander und gegen einen in der Waffenschule ausgebildeten Menschen abschneiden“, so Oberst Dan Javorsek, strategischer Technologie-Offizier der DARPA in einer Mitteilung.