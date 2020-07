136.000 Euro Schaden: Betrüger fasst 18 Monate aus

Konkret verfügte der 31-Jährige über nicht weniger als zwölf gefälschte Ausweise, mit denen er Handy-Shops aufsuchte, die ihm bereitwillig die neuwertige Ware zu einem Bruchteil des offiziellen Verkaufspreises abnahmen. Allein in einem Shop in Wien-Ottakring brachte der Angeklagte 40 Handys an. Insgesamt verscherbelte der drogenabhängige Mann mehrere Dutzend Geräte, der Gesamtschaden, der ihm zugerechnet werden konnte, belief sich auf rund 136.000 Euro.