Kippt die Stimmung gerade, Herr Bundeskanzler?

Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik, über eine Million Menschen sind in Kurzarbeit, kleine Unternehmen gehen reihenweise bankrott. Ist es nicht zynisch zu plakatieren: „Auf dich wartet ein schöner Sommer“?

Nein, überhaupt nicht! Weil es genau das ist, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Optimismus, wir brauchen Menschen, die konsumieren, wir müssen die Wirtschaft wieder in Schwung versetzen. Die Corona-Krise hat uns vielleicht deshalb so hart getroffen, auch emotional, weil bei uns Friede, Sicherheit, eine hohe Lebensqualität eine Selbstverständlichkeit sind. Nun mussten wir in einer kurzen Phase erfahren, dass das alles eben nicht so selbstverständlich ist. Aber es wäre der falsche Weg, jetzt in all den Schwierigkeiten zu verharren. Wir müssen das Land mit Kraft, Optimismus und Fleiß wieder zu der Stärke zurückführen, die es immer hatte. Der Tourismus macht 15 Prozent unseres Bruttoinlandprodukts aus, Hunderttausende Arbeitsplätze hängen am Tourismus - und es wird ganz entscheidend für uns sein, dass nicht nur die Österreicherinnen und Österreicher bei uns Urlaub machen, sondern auch Deutsche und andere Gäste aus sicheren Ländern zu uns kommen.