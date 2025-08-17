Auto mit fünf Frauen an Bord überschlug sich

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Sonntag am späten Nachmittag in der Gemeinde Brandberg im hinteren Zillertal. Auf einer öffentlichen Privatstraße überschlug sich ein Pkw. Im Auto saßen fünf Frauen, alle wurden erheblich verletzt.
Kurz vor 18 Uhr lenkte eine 34-Jährige aus Bosnien den Kleinwagen auf der öffentlichen Privatstraße vom Zillergrund talwärts. „In einer leichten Linkskurve geriet sie über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stieß anschließend gegen eine schräg nach oben verlaufende Böschung“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
In der Folge kippte das Auto um und überschlug sich. Die Lenkerin und ihre vier Mitfahrerinnen (23, 27, 36 und 69) konnten sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Alle wurden laut Polizei erheblich verletzt und mussten ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Ein nachfolgender Pkw-Lenker leistete Erste Hilfe.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.