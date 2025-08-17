Auto mit fünf Frauen an Bord überschlug sich

In der Folge kippte das Auto um und überschlug sich. Die Lenkerin und ihre vier Mitfahrerinnen (23, 27, 36 und 69) konnten sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Alle wurden laut Polizei erheblich verletzt und mussten ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Ein nachfolgender Pkw-Lenker leistete Erste Hilfe.