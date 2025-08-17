PSG startet mit Sieg in die neue Saison
Ligue 1
Titelverteidiger Paris St. Germain ist mit einem Arbeitssieg in die französische Meisterschaft gestartet. Die Elf von Erfolgstrainer Luis Enrique gewann zum Abschluss der ersten Runde der Ligue 1 Sonntagabend beim FC Nantes 1:0.
Den Siegtreffer des Triple-Champions erzielte Spielmacher Vitinha (67.). In der Tabelle platzierten sich die Pariser gemeinsam mit sechs weiteren Teams auf Rang zwei.
Nach der Auftaktrunde ganz oben steht AS Monaco von Trainer Adi Hütter.
