Gewaltiges Gewitter
Blitz entfacht heftigen Brand an Adriaküste
Kurz vor 14 Uhr suchte am Sonntag ein heftiges Gewitter mit schwerem Sturm die kroatische Adriaküste heim. In der Region Trogir kam es infolge eines Blitzeinschlags zu einem gefährlichen Waldbrand.
Das Feuer breitete sich rasch aus, Wald und Kiefern standen in Flammen. Auch von beliebten und gut besuchten Küstenbereichen aus waren die Rauchwolken zu sehen - Anwohner wie auch Urlauber reagierten tief besorgt.
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Brand mitten auf einem Berg ausgebrochen war. Über schmale Straßen mussten die Einsatzkräfte ihre Löschfahrzeuge in das abgelegene Gebiet bringen. Um 15 Uhr erklärte die Feuerwehr, dass man den Brand unter Kontrolle habe. Für Wohngebäude bestehe keine Gefahr.
Risiko für weitere Brände sehr hoch
Die Lage in Kroatien bleibt allgemein angespannt: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in der Region mahnen die Behörden zu Vorsicht. Das Risiko weiterer Brände sei hoch. Offenes Feuer wie auch Funkenflug in Waldgebieten seien streng verboten.
