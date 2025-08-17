Blitz entfacht heftigen Brand an Adriaküste

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Brand mitten auf einem Berg ausgebrochen war. Über schmale Straßen mussten die Einsatzkräfte ihre Löschfahrzeuge in das abgelegene Gebiet bringen. Um 15 Uhr erklärte die Feuerwehr, dass man den Brand unter Kontrolle habe. Für Wohngebäude bestehe keine Gefahr.