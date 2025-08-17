Putin musste Flugzeugsprit in Alaska bar „blechen“

Auch Putin kann US-Bankensystem nicht nutzen

„Jede einzelne Sanktion, die am Tag seines Amtsantritts in Kraft war, bleibt bestehen. Und die Auswirkungen all dieser Sanktionen bleiben bestehen“, wollte Rubio auf die Frage der Moderatorin, warum Trump Putin bisher nicht „bestraft“ habe, festhalten. „Als die Russen in Alaska landeten, um aufzutanken, mussten sie bar bezahlen, weil sie unser Bankensystem nicht nutzen können. Sie müssen jeden Tag mit Konsequenzen rechnen“, führte der Minister weiter aus.