Swiatek ohne Satzverlust ins Finale von Cincinnati

Nach klarem Sieg
Iga Swiatek hat in Cincinnati erstmals das Finale erreicht. Die Wimbledon-Siegerin aus Polen gewann das Halbfinale gegen die Kasachin Jelena Rybakina mit 7:5, 6:3 und gab im Laufe des WTA-1000-Tennisturniers noch keinen Satz ab.
Finalgegnerin ist entweder die Italienerin Jasmine Paolini oder die Russin Veronika Kudermetowa.
Swiatek qualifizierte sich damit auch bereits für die WTA Finals in Riad. Bereits im Juli hatte Aryna Sabalenka aus Belarus den Finalplatz gebucht.
