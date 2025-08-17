LIVE ab 17 Uhr: „Krisen-Derby“ LASK gegen Austria

3. Runde in Österreichs Bundesliga: Der LASK empfängt den FK Austria Wien. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Zwei Niederlagen, 1:5-Tore, Schlusslicht: Viel schlechter hätte der Start als LASK-Trainer für Joao Sacramento nicht laufen können. Vor allem das 1:3 bei WSG Tirol infolge des Auftakt-0:2 gegen Sturm Graz sorgte für entsetzte Gesichter.
„Jeder muss sich zusammenreißen!“
„Wir haben nicht erwartet, dass die Basics fehlen werden“, sagte der LASK-Coach. „Wir hatten sehr, sehr ernste Gespräche. Jeder hat es verstanden, die Spieler sind sich bewusst, dass sich etwas ändern muss“, betonte Sacramento. Hauptsächlich gehe es dabei um die Themen Mentalität und Einstellung. Offensivmann Christoph Lang sprach von einem „Warnsignal an alle. Jeder muss sich zusammenreißen und ein anderes Gesicht zeigen.“
„In diesem Moment gibt es nichts schönzureden!“
Den Wienern geht es nicht viel besser, nur ein Punkt steht nach dem 2:2 gegen den GAK zu Buche. Dazu kommen die Fehlschläge im nationalen wie im internationalen Cup. Die Folge sind „Krampf und Unsicherheit“, wie Abwehrmann Philipp Wiesinger konstatierte. „In diesem Moment gibt es nichts schönzureden“, gab Trainer Stephan Helm zu.
„Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Sondern es muss der Antrieb sein, die Sachen besser zu machen.“ Kapitän Manfred Fischer gab ein Versprechen ab: „Wer uns kennt, weiß, dass diese Mannschaft Herz und sehr viel Leidenschaft und den Willen hat, zurück in die Erfolgsspur zu kommen.“
