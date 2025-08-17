LIVE ab 17 Uhr: „Krisen-Derby“ LASK gegen Austria

„Jeder muss sich zusammenreißen!“

„Wir haben nicht erwartet, dass die Basics fehlen werden“, sagte der LASK-Coach. „Wir hatten sehr, sehr ernste Gespräche. Jeder hat es verstanden, die Spieler sind sich bewusst, dass sich etwas ändern muss“, betonte Sacramento. Hauptsächlich gehe es dabei um die Themen Mentalität und Einstellung. Offensivmann Christoph Lang sprach von einem „Warnsignal an alle. Jeder muss sich zusammenreißen und ein anderes Gesicht zeigen.“