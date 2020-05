Corona-Tests für Mitarbeiter im Tourismus starten

Der Urlaub in Österreich werde so sicher wie kaum in einem anderen Land der Welt, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag verkündet. Um dies zu gewährleisten, werden Tourismusmitarbeiter regelmäßig und flächendeckend präventiv auf das Coronavirus getestet. Am 29. Mai startet die erste Phase in fünf Pilot-Regionen.