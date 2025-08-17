Seltsame Momente in Alaska sorgen für Stirnrunzeln

Trump erklärte später auf seiner Plattform Truth Social, „alle“ seien sich einig gewesen, dass es nicht um ein Waffenstillstandsabkommen, sondern direkt um ein Friedensabkommen gehen müsse. Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten, und verwies zudem auf Chancen für einen engeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA. Konkrete Inhalte nannten beide Seiten nicht.