Golf

Steinlechner bei Danish Golf Championship nur 53.!

Sport-Mix
17.08.2025 19:46
Maximilian Steinlechner
Maximilian Steinlechner(Bild: Tröster Andreas)

Maximilian Steinlechner hat die Danish Golf Championship in Kopenhagen auf Platz 53 beendet!

Dem Tiroler misslang am Sonntag auch die Schlussrunde, mit einer 76 sowie einem Gesamtergebnis von 288 Schlägen (4 über Par) verlor der 25-Jährige noch 16 Plätze.

Steinlechner war als Halbzeit-Vierter ins Wochenende gekommen, dort agierte er – offenbar angeschlagen – zu fehlerhaft. Es siegte der Engländer Marco Penge (16 unter). Lukas Nemecz und Matthias Schwab hatten den Cut verpasst.

Golf
Steinlechner bei Danish Golf Championship nur 53.!
Afrika-Fest
„Unglaublich, was David Alaba hier ermöglicht“
Beachvolleyball
Bronze für Hammarberg/Berger bei U22-Heim-EM!
World Games
Flag-Footballerinnen Österreichs verpassen Bronze!
Beachvolleyball
Klinger-Schwestern im Montreal-Viertelfinale out

