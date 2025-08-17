Vorteilswelt
Zahlreiche Verletzte

Mega-Stau nach Massenunfall auf der A2

Steiermark
17.08.2025 18:47
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Mindestens 20 beteiligte Fahrzeuge, kilometerlanger Stau: Sonntagabend kam es auf der A2, der Südautobahn, bei Laßnitzhöhe in der Steiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Auslöser soll ein Lkw gewesen sein, der Diesel verloren hat. Es soll zahlreiche Verletzte geben. 

0 Kommentare

Ersten Informationen zufolge dürfte ein Lkw in Fahrtrichtung Wien eine große Menge Diesel verloren haben. Mehrere Autos, es sollen mindestens 20 gewesen sein, dürften auf der glatten Fahrbahn ineinander gekracht sein.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Wien ist zwischen Graz-Ost und Gleisdorf-West komplett gesperrt. Eine großräumige Umleitung über die A9 ab dem Knoten Graz-West wurde eingerichtet.

Laut erster Auskunft der Polizei soll es etliche Verletzte geben, nähere Details sind noch nicht bekannt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Ähnliche Themen
Wien
SüdautobahnVerkehrsunfall
