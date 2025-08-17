Mega-Stau nach Massenunfall auf der A2

Mindestens 20 beteiligte Fahrzeuge, kilometerlanger Stau: Sonntagabend kam es auf der A2, der Südautobahn, bei Laßnitzhöhe in der Steiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Auslöser soll ein Lkw gewesen sein, der Diesel verloren hat. Es soll zahlreiche Verletzte geben.