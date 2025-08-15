Trump und Putin in Alaska: Es geht ans Eingemachte

Die ganze Welt blickt gebannt nach Alaska: Ab 11.30 Uhr Ortszeit – 21.30 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit – verhandeln dort Kreml-Chef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump über die Zukunft der kriegsgebeutelten Ukraine. Verfolgen Sie die Ereignisse hier im Liveticker!
Das Wichtigste in Kürze:
Trump will, wie er immer wieder angekündigt hat, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden. Er fordert eine Waffenruhe.
Alaska: Ein US-Staat mit russischer Vergangenheit
Die Geschichte des US-Militärstützpunktes Elmendorf-Richardson reicht bis in den Zweiten Weltkrieg zurück. Nach US-Militärangaben wurde 1940 ein Rollfeld auf dem Gelände errichtet, im selben Jahr wurden erste Luftwaffenangehörige dort stationiert. Im Kalten Krieg erlangte die Basis im Süden Alaskas zunehmende Bedeutung zur „Verteidigung Nordamerikas“, wie es in Dokumenten der US-Kongressbibliothek heißt. Seit 2010 vereint sie die US-Luftwaffenbasis Elmendorf und den Armeestützpunkt Fort Richardson. Insgesamt sind dort gut 30.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert.
