Ukraine-Gipfel startet

Trump und Putin in Alaska: Es geht ans Eingemachte

Außenpolitik
15.08.2025 20:00
Während sich Trump vollends auf den Gipfel in Alaska eingestimmt hat und pünktlich die Air Force ...
Während sich Trump vollends auf den Gipfel in Alaska eingestimmt hat und pünktlich die Air Force One bestieg, düste Putin in der russischen Stadt Magadan durch die Gegend. Auch für den Eishockey-Nachwuchs fand er noch Zeit …(Bild: Krone KREATIV/Alexei Nikolsky ANDREW HARNIK)

Die ganze Welt blickt gebannt nach Alaska: Ab 11.30 Uhr Ortszeit – 21.30 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit – verhandeln dort Kreml-Chef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump über die Zukunft der kriegsgebeutelten Ukraine. Verfolgen Sie die Ereignisse hier im Liveticker!

0 Kommentare

Das Wichtigste in Kürze:

  • Trump will, wie er immer wieder angekündigt hat, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden. Er fordert eine Waffenruhe.

  • Nach mehreren Telefonaten mit Putin will sich der US-Präsident nach eigener Aussage nun unter vier Augen einen Eindruck verschaffen, ob der Kremlchef bereit ist zu einem Frieden – und unter welchen Bedingungen.
  • Im Anschluss an ihr Gespräch wollen die beiden Staatschefs gemeinsam mit ihren Verhandlern ein Frühstück für weitere Besprechungen nutzen.
  • Am Ende des Gipfels soll es dann eine gemeinsame Pressekonferenz geben.

Alaska: Ein US-Staat mit russischer Vergangenheit
Die Geschichte des US-Militärstützpunktes Elmendorf-Richardson reicht bis in den Zweiten Weltkrieg zurück. Nach US-Militärangaben wurde 1940 ein Rollfeld auf dem Gelände errichtet, im selben Jahr wurden erste Luftwaffenangehörige dort stationiert. Im Kalten Krieg erlangte die Basis im Süden Alaskas zunehmende Bedeutung zur „Verteidigung Nordamerikas“, wie es in Dokumenten der US-Kongressbibliothek heißt. Seit 2010 vereint sie die US-Luftwaffenbasis Elmendorf und den Armeestützpunkt Fort Richardson. Insgesamt sind dort gut 30.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert.

Mehr dazu lesen Sie hier.

